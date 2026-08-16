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Dušan Vlahović uživa u Istanbulu.

Posle dočeka na aerodromu i spektakla na stadionu Bešiktaša koji su Dušanu Vlahoviću omogućili klub i navijači, srpski fudbaler odlučio je da iznenadi tamošnju javnost sa odabirom broja za ovu sezonu.

Dušan Vlahović na stadionu Bešiktaša pred navijačima Foto: Fatma Nur Arslan / AFP / Profimedia

Trogodišnji ugovor

Dušan Vlahović (26) parafirao je trogodišnji ugovor sa Bešiktašom, do juna 2029. godine. Iako su se Turci potrudili da sve što je Vlahović tražio i omoguće, u jednom mu nisu mogli pomoći.

Kako pištu turski mediji, Srbin je prvo tražio da dobije dres sa brojem devet. Međutim, taj broj je zauzet jer ga je ranije kaparisao fudbaler iz Južne Koreje Oh-Hjeon Gju. Onda je Vlahović pitao za "sedmicu", ali i ona nije bila slobodna, jer ju je izabrao Albanac Milot Rašica, koji igra za selekciju nepriznate i lažne tvorevine Kosovo.

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: www.bjk.com.tr

Nije pravio problem

Jasno je da Dušan Vlahović nije imao veliki izbor, pa je odlučio za pomalo zaboravljeni broj 28. Sa ovim brojem Srbin je krenuo u osvajanje Serije A u dresu Fjorentine u sezoni 2019/2020. Sada će to isto učiniti i u Turskoj. Izbor broja 28 tako će označiti novo poglavlje u karijeri bivšeg napadača Juventusa. Vlahović je ranije već nosio taj broj, pa mu on svakako nije potpuno nepoznat.

Konkurencija u napadu Bešiktaša nije za zanemariti. Tu je pomenuti Oh-Hjeon Gju iz Južne Koreje, te trojica mladih turskih napadača Semih Kilidžsoj koji se vratio sa pozajmice iz Kaljarija, Mustafa Hekimoglu i Ahmet Sami Birdžan, koji je priključen prvom timu iz omladinskog pogona.

Dušan Vlahović sa brojem 28 Foto: www.bjk.com.tr

Deo novca u humanitarne svrhe



Bruto vrednost trogodišnjeg ugovora Bešiktaša i Dušana Vlahovića iznosi oko 90.000.000 evra, dok bi Srbin trebalo da zaradi oko 65.000.000 evra. U tu brojku nisu uračunati lako ostvarivi bonusi, što bi sve skupa Vlahovića moglo da učini fudbalerom sa većim primanjima čak i od Viktora Osimena iz Galatasaraja.



Dušan Vlahović odlučio je da posle ovog transfera, deo novca ode i u humanitarne svrhe. Novi napadač Bešiktaša rešio je da deo zarade od prodaje dresova sa njegovim brojem i prezimenom na poleđini donira UNICEF-u, jer je od prošle godine zvanični ambasador dobre volje Dečijeg fonda Ujedinjenih nacija.

Dušan Vlahović i doček na aerodromu Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vredi 35 miliona evra

Dušan Vlahović iza sebe ostavlja period u kojem je nosio dresove Partizana, Fjorentine i Juventusa. U Istanbulu ga čeka novi izazov, a broj 28 biće prvi detalj po kojem će ga pamtiti navijači Bešiktaša.



Dušan Vlahović ubedljivo je najskuplji fudbaler Bešiktaša, a svojim dolaskom podigao je i vrednost ekipe, pa ona sada iznosi 237.400.000 evra. Specijalizovani portal Transfermarkt kaže da Dušan Vlahović trenutno vredi 35.000.000 evra.

Drugi najskuplji igrač Bešiktaša je turski reprezentativac Orhan Kokču (25.000.000), a zatim slede Belgijanac Leandro Trosar (18.000.000), Emanuel Agbadu (16.000.000) iz Obale Slonovače, Oh-Hjeon Gju (15.000.000) iz Južne Koreje, nemački golman Aleksander Nibel (12.000.000) i Kasum Uatara (12.000.000) iz Obale Slonovače.