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Umesto gužve na obali i kupanja u moru, legendarni fudbaler izabrao je planinu, mir, prirodu i, naravno, dobar roštilj.

Zlatan je objavio snimak svog planinskog uživanja, a u prvom planu našle su se kobasice koje se peku na vatri i pravi roštilj.

Dok drugi traže najbolju plažu i hladovinu pored mora, Zlatan očigledno zna svoj recept za odmor: planina, svež vazduh, vatra i dobra hrana.

I iskreno, ako neko može da učini da pečenje kobasica na planini izgleda kao luksuzni odmor, onda je to definitivno Zlatan.

More može da čeka. Zlatan je ovog leta izabrao planinu, prirodu i roštilj, a po svemu sudeći, baš ovakav odmor mu najviše prija.