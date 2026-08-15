Slušaj vest

Vredno rade u Humskoj!

Stefan Drobnjak je novi član Partizana, saznaje "Meridian sport".

Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport

Talentovani 16-godišnjak, koji pokriva pozicije levog beka i levog krila, priključio se kadetskog selekciji crno-belih.

Partizan je pojačanje za levi bok pronašao u beogradskom komšiluku, preciznije u redovima BASK-a.

Drobnjak se odmah stavio na raspolganje treneru Miroslavu Vulićeviću, te se očekuje da nastavi borbu za mesto u timu i bude u konkurenciji za duel prvog kola Kadetske lige protiv Grafičara.

Ne propustiteFudbalZLATAN NEĆE NA MORE: Umesto plaže, izabrao planinu i raspalio roštilj
Zlatan Ibrahimović
EvroligaPARTIZAN IZVISIO ZA NBA POJAČANJE! Loša vest za crno-bele, ništa od beka šutera?
profimedia-0853430371.jpg
MMASRBI SU HTELI DA BACE BOMBU NA ALBANCA, KADA SU ČULI DA JE SA KOSOVA: Bivši UFC šampion pljunuo na gostoprimstvo koje je dobio u Beogradu
profimedia-1069125636al.jpg
KošarkaDŽABARI PARKER PONOVO U PARTIZANOVOJ OPREMI! Amerikanac trenira sa crno-belima, poznata je njegova sudbina?!
Džabari Parker, KK Partizan

BONUS VIDEO:

00:08
Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir