Partizan je potpisao novog igrača, Stefana Drobnjaka, talentovanog levog beka iz BASK-a. Očekuje se njegov doprinos u Kadetskoj ligi.
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Stefan Drobnjak je novi član Partizana, saznaje "Meridian sport".
Grobari na meču Partizan - Una Štrasen Foto: Kurir Sport
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Talentovani 16-godišnjak, koji pokriva pozicije levog beka i levog krila, priključio se kadetskog selekciji crno-belih.
Partizan je pojačanje za levi bok pronašao u beogradskom komšiluku, preciznije u redovima BASK-a.
Drobnjak se odmah stavio na raspolganje treneru Miroslavu Vulićeviću, te se očekuje da nastavi borbu za mesto u timu i bude u konkurenciji za duel prvog kola Kadetske lige protiv Grafičara.
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