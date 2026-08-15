Rafael Leao nalazi se pred odlaskom iz Milana, a ostaje da se vidi u kojem će klubu nastaviti karijeru.
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SJAJNI PORTUGALAC NA IZLAZNIM VRATIMA SAN SIRA: Amorim precrtao zvezdu Milana...
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Naime novi trener rosonera Ruben Amorim jasno je poručio upravi da ne računa na portugalskog reprezentativca u predstojećoj sezoni.
Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia
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Čelnici Milana zato traže kupca, a za Leaovu slobodu zahtevaće najmanje između 40 i 45 miliona evra.
Portugalcu na stadionu "San Siro" nikada nisu osporavani talenat i kvalitet, ali mu se često zamerala nedoslednost. Leao je umeo da odigra nekoliko vrhunskih utakmica u nizu, a zatim mesecima ne postigne pogodak ili ne pruži očekivani doprinos.
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