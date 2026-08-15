Naime novi trener rosonera Ruben Amorim jasno je poručio upravi da ne računa na portugalskog reprezentativca u predstojećoj sezoni.

Portugalcu na stadionu "San Siro" nikada nisu osporavani talenat i kvalitet, ali mu se često zamerala nedoslednost. Leao je umeo da odigra nekoliko vrhunskih utakmica u nizu, a zatim mesecima ne postigne pogodak ili ne pruži očekivani doprinos.