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Naime novi trener rosonera Ruben Amorim jasno je poručio upravi da ne računa na portugalskog reprezentativca u predstojećoj sezoni.

Ruben Amorim na meču Mančester junajted - Lion Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

  Čelnici Milana zato traže kupca, a za Leaovu slobodu zahtevaće najmanje između 40 i 45 miliona evra.

Portugalcu na stadionu "San Siro" nikada nisu osporavani talenat i kvalitet, ali mu se često zamerala nedoslednost. Leao je umeo da odigra nekoliko vrhunskih utakmica u nizu, a zatim mesecima ne postigne pogodak ili ne pruži očekivani doprinos.

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