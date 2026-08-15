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Australijski krilni napadač je sa Sportingom potpisao petogodišnji ugovor, u kom se navodi i da mu je otkupna klauzula 80 miliona evra.

I-Es-Pi-En (ESPN) je preneo da je klub iz Lisabona Votfordu platio 15 miliona evra za 20-godišnjeg Australijanca, uz bonuse koji mogu dostići do tri miliona evra.

Irankunda je u Votford došao u julu prošle godine iz Bajern Minhena, i od tad je odigrao ukupno 42 utakmice, postigao četiri gola i upisao pet asistencija za engleski klub.

Pre dolaska u Bajern igrao je za Adelejd junajted, a sezonu 2024/25 je pretežno proveo na pozajmici u švajcarskom Grashoperu.

Za reprezentaciju Australije, za koju je nastupio na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu, zabeležio je ukupno 19 nastupa i postigao šest pogodaka.

(Beta)