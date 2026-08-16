Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Srpski štoper Nikola Maraš mogao bi karijeru da nastavi u Makabiju iz Tel Aviva.

Kako prenose izraelski mediji, nekadašnji fudbaler Alavesa nalazi se na listi želja tamošnjeg velikana, a navodno je već dobio konkretnu ponudu.

1/6 Vidi galeriju Nikola Maraš Foto: Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy / Profimedia, FK Rad

Prema informacijama portala "One", Maraš ozbiljno razmatra mogućnost odlaska u Izrael i već se raspituje o životu u Tel Avivu.

Srpski defanzivac trenutno je slobodan na tržištu nakon rastanka sa Alavesom, pa Makabi za njegov dolazak ne bi morao da plati obeštećenje.

Najveću prepreku realizaciji transfera predstavlja ograničenje broja stranih fudbalera u izraelskom prvenstvu. Žuto-plavi moraju da pronađu prostor u timu pre nego što ozvaniče angažovanje još jednog internacionalca.

Maraš ima 30 godina, a tokom karijere nastupao je u Srbiji, Portugalu, Francuskoj i Španiji. Njegovo iskustvo i činjenica da je slobodan igrač čine ga privlačnom opcijom za Makabi.

Očekuje se da odluka o eventualnom transferu bude doneta nakon što izraelski klub reši pitanje broja stranaca u ekipi.

BONUS VIDEO: