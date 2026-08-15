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Gudelj je ovog leta nakon šest godina napustio Sevilju pa je kao slobodan igrač imao mogućnost da sam bira narednu sredinu. Čini se da je izbor pao na Udineze, sa kojim su, prema navedenim informacijama, pregovori već uspešno privedeni kraju i postignut je načelan dogovor.

1/13 Vidi galeriju Nemanja Gudelj Foto: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Nemanja Nikolić

Planirano je da 34-godišnji fudbaler potpiše ugovor na godinu dana, uz opciju produžetka saradnje za još jednu sezonu. Ukoliko u poslednjoj fazi pregovora ne dođe do promene, Gudelj bi mogao da ostane u italijanskom klubu do završetka karijere.

Za srpskog vezistu to bi bio prvi angažman u Italiji. Tokom dosadašnje karijere nastupao je u Holandiji, Kini, Portugalu i Španiji, dok bi mu Serija A bila peta evropska liga u kojoj će zaigrati.

Najduži period proveo je u Sevilji, čiji je dres nosio od 2019. godine. Za andaluzijski klub skupio je više od 200 nastupa u svim takmičenjima, a među najveće uspehe izdvaja se osvajanje Lige Evrope.

Posle šest godina u Španiji, Gudelja sada očekuje potpuno novo poglavlje. Ukoliko transfer bude ozvaničen, iskusni srpski fudbaler imaće priliku da se oproba i u jednom od najzahtevnijih evropskih šampionata.