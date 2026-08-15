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Dragan Stojković Piksi mogao bi uskoro da se vrati na selektorsku klupu, i to na veoma zanimljivoj destinaciji. Bivši selektor Srbije sastao se sa predstavnicima Fudbalskog saveza Južne Koreje, koji traže naslednika Hong Mjunga Boa.

Stojković je, prema navodima korejskog portala KBS, razgovarao o mogućnosti da preuzme reprezentaciju Južne Koreje. Korejci su ostali bez selektora nakon neuspeha na Mundijalu, a Piksi je jedan od kandidata za tu funkciju.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Ipak, pregovore bi mogao da zakomplikuje način na koji Korejski savez želi da započne saradnju. Južna Koreja će tokom septembra i oktobra odigrati četiri prijateljske utakmice protiv Ekvadora, Urugvaja, Venecuele i Uzbekistana, a plan je da reprezentaciju u tom periodu vodi vršilac dužnosti selektora.

Drugim rečima, Korejci žele da prvo „testiraju“ kandidata, dok Stojković navodno insistira na tome da odmah dobije ugovor za stalno.

Piksi, koji je reprezentaciju Srbije napustio sredinom oktobra prošle godine, sada je ozbiljno zainteresovan za novi izazov. Prema navodima, na sastanku je govorio i o igračkom kadru koji bi želeo da vodi, a posebno je izrazio želju da radi sa Jung Vu Seolom, fudbalerom Crvene zvezde.

Ukoliko do dogovora dođe, Stojković bi tako mogao da dobije novi veliki izazov u karijeri i priliku da vodi jednu od najjačih reprezentacija Azije.

Piksi je poslednji trenerski angažman imao na klupi selekcije Srbije.

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