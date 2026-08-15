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Nemački fudbalski gigant Bajern Minhen uskoro će realizovati jedan od najvećih poslova u svojoj istoriji - prodaće udeo kluba.

Prema informacijama "Münchner Merkura", najtrofejniji klub Nemačke planira da proda pet posto udela korporaciji "Vajsman Grup" za oko 250 miliona evra. Posao još nije zvanično potvrđen, niti je bilo ko iz minhenskog kluba bio rad da prokomentariše ove navode, na pitanje pojedinih nemačkih medija.

1/12 Vidi galeriju PSŽ - Bajern Minhen (polufinale Lige šampiona) Foto: Matthieu Mirville/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ako se transakcija realizuje po navedenoj ceni, to bi značilo da je vrednost čitavog kluba pet milijardi evra. Reč je, naravno, o jednostavnom izračunu na temelju cene za pet posto deonica, a ne o zvaničnoj proceni vrednosti kluba.

Trenutno 75 posto kluba pripada matičnom udruženju "FC Bayern München e.V", dok kompanije Adidas, Audi i Alianc drže po 8.33 posto.

Nakon prodaje "Vajsmanu" matični bi klub zadržao bi 70 posto, a drugi investitori zajedno bi imali 30 posto. "Vajsman" bi tako postao četvrti strateški deoničar Bajerna.

Za prodaju tih pet posto uprava minhenskog kluba ne mora da traži novu saglasnost članova kluba pošto je na skupštini 2021. propao pokušaj da se klub obaveže da trajno mora da zadrži najmanje 75 posto. Taj predlog tada nije dobio većinu.

Što se tiče novih deoničara kluba, kompaniji "Vajsman", u pitanju je kompanija nadaleko poznata po proizvodnji sistema za grejanje i dugogodišnjem sponzorstvu u sportu, pod kapom vlasnika Maksa Vajsmana. Porodica Vajsman je inače svoj posao sa klimatskim rešenjima prodala američkom "Carrier Globalu" 2023. godine u transakciji vrednoj oko 12 milijardi evra.

Vasjman sarađuje sa Bajernom dugi niz godina, tačnije od 2018, a od ove godine Maks Vajsman sedi u jednom od savetodavnih tela kluba. Prodajom udela Vajsmanu taj bi odnos iz sponzorskog prerastao i u vlasnički.

Bajern bi zauzvrat dobio oko 250 miliona evra svežeg kapitala, pritom zadržavajući ubedljivu većinu i kontrolu nad kompanijom.

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