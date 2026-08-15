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Lazar Kaličanin je opet na Brdu.

Iako je u aprilu otputovao u Ameriku i na pozajmici zabeležio osam nastupa za Kraun Legasi, koji se takmiči u MLS Next Pro – gde je po prvobitnom dogovoru trebalo da ostane sve do poslednjeg dana decembra.

1/4 Vidi galeriju Lazar Kaličanin Foto: Kurir Sport, Starsport

Ipak, talentovani golman se ranije vratio u Čukarički i zvanično zadužio dres sa brojem 12, saznaje "Meridian sport".

Za Kaličanina je ovo povratak u dobro poznato okruženje, pošto je u dosadašnjem toku karijere već sakupio 30 zvaničnih mečeva u dresu Brđana. Ipak, borba za mesto među stativama biće izuzetno žestoka, jer ga na Banovom brdu čeka ozbiljna konkurencija u vidu iskusnog Đorđa Nikolića, zatim perspektivnog Ognjena Čarapića i vremešnog veterana Vladimira Stojkovića.

Povratkom talentovanog čuvara mreže Čukarički je dodatno osigurao poziciju između stativa i dobio širinu na golu, dok će sam Kaličanin uz rad sa iskusnim kolegama imati odlične uslove za nastavak igračkog razvoja i novu borbu za status prvog izbora.

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