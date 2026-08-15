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Pokonjoli je jedan od nekolicine kandidata sa kojima su razgovarali čelnici Fudbalskog saveza Škotske i glavni je kandidat za posao.

Belgijski 39-godišnji trener napustio je Monako prošle sezone, a prethodno je predvodio Union Sen Žil do prve šampionske titule u 90 godina, u sezoni 2024/2025.

Škotski savez traži novog selektora otkako je Stiv Klark napustio reprezentaciju, posle eliminacije u grupnoj fazi Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku.

Klark je u maju produžio ugovor na četiri godine, ali je posle sedam godina napustio ekipu.

Škotska se krajem sledećeg meseca vraća takmičenjima, sa četiri utakmice u Ligi nacija, počevši od Slovenije 26. septembra.

Pokonjoli bi mogao da bude tek drugi strani selektor Škotske, posle Nemca Bertija Fogtsa.

Posle otkaza koji je u junu dobio u Monaku, Pokonjoli je rekao da je "naučio lekciju" i da će iskoristiti slobodno vreme da se na miran način i odlučno pripremi za novi posao.

Sa Monakom je zauzeo sedmo mesto u francuskom prvenstvu.

Kao trener je radio u mladim selekcijama Uniona, Genka i reprezentacije Belgije.

(Beta)