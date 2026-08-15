Fudbaler Bajerna iz Minhena Džamal Musijala onesvestio se u finišu prijateljske utakmice protiv Lajpciga.
Fudbal
JEZIVE SCENE NA ALIJANC ARENI: Musijala dao gol, pa se srušio na terenu!
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Kako prenose nemački mediji, Musijala je nekoliko minuta nakon što je u 81. minutu postigao treći gol iznenada izgubio svest na terenu. Saigrač Ismael Sajbari odmah mu je pritekao u pomoć, a ubrzo su reagovali i lekari Bajerna.
Musijala je potom, vidno uznemiren i nesigurnim hodom, napustio teren.
Džamal Musijala Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia
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Bajern je slavio protiv Lajpciga rezultatom 3:1, a poslednju pripremnu utakmicu pred početak sezone odigraće u utorak protiv Hajdenhajma.
Bavarci će novu sezonu otvoriti naredne subote utakmicom protiv Borusije Dortmund u Franc Bekenbauer Superkupu, dok će odbranu titule u Bundesligi početi 28. avgusta protiv Štutgarta.
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