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Nakon remija bez golova protiv Lokomotive, izabranici Srđana Blagojevića odigrali su spektakularan meč protiv Rodine – 3:3.

Srđan Blagojević Foto: Starsport

Domaćin je mnogo bolje otvorio susret i za samo jedno poluvreme napravio ozbiljnu prednost. Maksimenko je bio nerešiva enigma za odbranu Akrona, pa je sa dva pogotka svom timu doneo 2:0 i veliku prednost pred nastavak.

Blagojević je na poluvremenu povukao potez koji je potpuno promenio tok utakmice. Trostrukom izmenom, uvođenjem Bistrovića, Dudea i Kevina Aravela, srpski stručnjak je razdrmao svoj tim.

Promena je odmah dala rezultat. Stefan Lončar je u 51. minutu smanjio zaostatak, da bi Benhimol 20 minuta kasnije doneo potpuno poravnanje – 2:2.

Ipak, Rodina nije odustajala. Maksimenko je u 76. minutu kompletirao het-trik i ponovo bacio Akron u rezultatski minus.

Kada se činilo da će domaćin ipak sačuvati sva tri boda, na scenu je stupio Kevin Aravelo. Džoker sa klupe pogodio je u 86. minutu i doneo gostima veliko izjednačenje – 3:3!

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