ENGLEZ STIGAO NA MEACU: Spens novi fudbaler Intera
Dosadašnji fudbaler Totenhema Džed Spens potpisao je danas ugovor sa Interom do 30. juna 2031. godine.
Inter nije naveo finansijske detalje, a italijanski mediji preneli su da je transfer 26-godišnjeg odbrambenog fudbalera vredan 31,5 miliona evra i dodatnih 3,5 miliona evra kroz bonuse, ko i da će Totenhem dobiti 10 odsto od buduće prodaje.
Engleski fudbaler je posle četiri godine napustio londonski klub, posle 85 utakmica u Premijer ligi i trofeja u Ligi Evropa.
On je doveden kao zamena za Denzela Dumfrisa, koji je početkom leta prešao u Real Madrid.
Spens je odigrao svih osam utakmica za reprezentaciju Engleske na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, na kome je njegova ekipa zauzela treće mesto.
"Jedno posebno poglavlje se završava. Bio je to zaista poseban put, ispunjen brojnim uspomenama, trenucima i iskustvima koja ću zauvek nositi sa sobom, posebno one noći u Bilbau", naveo je Spens na društvenim mrežama.
On je zahvalio stručnom štabu i svima u klubu koji su mu pomagali, igračima koji su mu, kako je rekao, postali porodica, a najviše od svega zahvalio je navijačima.
"Sada je vreme za novo poglavlje, ali Totenhem će zauvek imati posebno mesto u mom srcu. Napred Totenhem", naveo je Spens.
On će drugi put u karijeri igrati u Italiji, nakon što je 2024. godine šest meseci igrao na pozajmici u Đenovi.