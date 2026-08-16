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Dosadašnji fudbaler Totenhema Džed Spens potpisao je danas ugovor sa Interom do 30. juna 2031. godine.

1/4 Vidi galeriju Džed Spens odbio da pruži ruku Tomasu Partiju Foto: Nick Potts, PA Images / Alamy / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Inter nije naveo finansijske detalje, a italijanski mediji preneli su da je transfer 26-godišnjeg odbrambenog fudbalera vredan 31,5 miliona evra i dodatnih 3,5 miliona evra kroz bonuse, ko i da će Totenhem dobiti 10 odsto od buduće prodaje.

Engleski fudbaler je posle četiri godine napustio londonski klub, posle 85 utakmica u Premijer ligi i trofeja u Ligi Evropa.

On je doveden kao zamena za Denzela Dumfrisa, koji je početkom leta prešao u Real Madrid.

Spens je odigrao svih osam utakmica za reprezentaciju Engleske na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, na kome je njegova ekipa zauzela treće mesto.

"Jedno posebno poglavlje se završava. Bio je to zaista poseban put, ispunjen brojnim uspomenama, trenucima i iskustvima koja ću zauvek nositi sa sobom, posebno one noći u Bilbau", naveo je Spens na društvenim mrežama.

On je zahvalio stručnom štabu i svima u klubu koji su mu pomagali, igračima koji su mu, kako je rekao, postali porodica, a najviše od svega zahvalio je navijačima.

"Sada je vreme za novo poglavlje, ali Totenhem će zauvek imati posebno mesto u mom srcu. Napred Totenhem", naveo je Spens.

On će drugi put u karijeri igrati u Italiji, nakon što je 2024. godine šest meseci igrao na pozajmici u Đenovi.