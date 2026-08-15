KURIR SAZNAJE! Tiknizjan napušta Marakanu i odlazi u Olimpijakos, Zvezda zaradila milione
Kuriru je potvrđeno iz Ljutice Bogdana 1A da je Crvena zvezda napravila transfer i odličan posao.
Nair Tiknizjan odlazi u Olimpijakos, a Crvena zvezda će na njegovoj prodaji zaraditi 5.000.000 evra.
Reprezentativac Jermenije stigao je na stadion "Rajko Mitić" prošlog leta u transferu vrednom 1.700.000 evra.
Crvena zvezda napravila je odličan posao sa Olimpijakosom, jer pored pet miliona evra, može da zaradi još 1.000.000 evra kroz bonuse. Tu je i 10 odsto oda naredne prodaje, što ovaj transfer čini još unosnijim za crveno-bele.
Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera odlučiće hoće li Nair Tiknizjan ostati za dvomeč protiv Viktorije Plzenj za plasman u Ligu Evrope, ili će transfer biti realizovan u nedelju ili ponedeljak. Zvezda već ima spremnu zamenu za reprezentativca Jermenije.