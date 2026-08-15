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Kuriru je potvrđeno iz Ljutice Bogdana 1A da je Crvena zvezda napravila transfer i odličan posao.

Nair Tiknizjan u dresu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Nair Tiknizjan odlazi u Olimpijakos, a Crvena zvezda će na njegovoj prodaji zaraditi 5.000.000 evra.

Reprezentativac Jermenije stigao je na stadion "Rajko Mitić" prošlog leta u transferu vrednom 1.700.000 evra.

Crvena zvezda napravila je odličan posao sa Olimpijakosom, jer pored pet miliona evra, može da zaradi još 1.000.000 evra kroz bonuse. Tu je i 10 odsto oda naredne prodaje, što ovaj transfer čini još unosnijim za crveno-bele.

Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera odlučiće hoće li Nair Tiknizjan ostati za dvomeč protiv Viktorije Plzenj za plasman u Ligu Evrope, ili će transfer biti realizovan u nedelju ili ponedeljak. Zvezda već ima spremnu zamenu za reprezentativca Jermenije.

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Aplauzi za fudbalere Zvezde na poluvremenu Izvor: MONDO/Dušan Ninković