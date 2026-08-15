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Crvena zvezda je pronašla rešenje za upražnjeno mesto na levom boku nakon odlaska Naira Tiknizjana. Vraća se dobro poznato lice – Mihailo Ristić.

Na stadion "Rajko Mitić" dolazi kao slobodan agent posle osam godina igranja u inostranstvu. Spreman je fizički i može odmah da se stavi na raspolaganje novom treneru Albertu Rijeri.

Prošlu sezonu igrao je za Seltu, a pre toga bio je član Benfike, Monpeljea, Sparte iz Praga i Krasnodara.

Potpisaće trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom.

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