Mihajlo Ristić opet u Crvenoj zvezdi.
Fudbal
BOMBA NA MARAKANI! DOBRO POZNATO LICE STIŽE U ZVEZDU: Ristić ponovo oblači crveno-beli dres!
Slušaj vest
Crvena zvezda je pronašla rešenje za upražnjeno mesto na levom boku nakon odlaska Naira Tiknizjana. Vraća se dobro poznato lice – Mihailo Ristić.
Na stadion "Rajko Mitić" dolazi kao slobodan agent posle osam godina igranja u inostranstvu. Spreman je fizički i može odmah da se stavi na raspolaganje novom treneru Albertu Rijeri.
Prošlu sezonu igrao je za Seltu, a pre toga bio je član Benfike, Monpeljea, Sparte iz Praga i Krasnodara.
Potpisaće trogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom.
2 · Reaguj
Komentariši