Marko Grujić je potpisao za Levski iz Sofije, započinjući novu fazu svoje karijere u Bugarskoj.
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PAO DOGOVOR! Marko Grujić potpisao za Levski iz Sofije!
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Srpski fudbaler Marko Grujić pronašao je novi angažman, nastavljajući svoju karijeru u Bugarskoj.
On je i zvanično postao novi član Levskog iz Sofije.
Marko Grujić Foto: Fss
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Grujić stiže u redove bugarskog šampiona nakon što mu je istekao ugovor sa grčkim AEK-om.
Prošle sezone, Grujić je za AEK odigrao 19 utakmica u svim takmičenjima. Pre toga, proveo je pet godina u Portu, gde je zabeležio 140 nastupa.
Karijeru u inostranstvu započeo je prelaskom iz Crvene zvezde u Liverpul u januaru 2016. godine, kao prvo pojačanje Jirgena Klopa i jedan od najvrednijih transfera Zvezde u tom periodu.
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