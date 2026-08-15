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Srpski fudbaler Marko Grujić pronašao je novi angažman, nastavljajući svoju karijeru u Bugarskoj.

On je i zvanično postao novi član Levskog iz Sofije.

Marko Grujić Foto: Fss

Grujić stiže u redove bugarskog šampiona nakon što mu je istekao ugovor sa grčkim AEK-om.

Prošle sezone, Grujić je za AEK odigrao 19 utakmica u svim takmičenjima. Pre toga, proveo je pet godina u Portu, gde je zabeležio 140 nastupa.

Karijeru u inostranstvu započeo je prelaskom iz Crvene zvezde u Liverpul u januaru 2016. godine, kao prvo pojačanje Jirgena Klopa i jedan od najvrednijih transfera Zvezde u tom periodu.

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Braga - Železničar, izlazak fudbalera Izvor: Kurir