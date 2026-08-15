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Radnik je poveo u 25. minutu golom Aleksandra Pejovića sa oko 20 metara, a prednost je udvostručio Emanuel Kvarši u 48. minutu.

Konačan rezultat postavio je Luka Pejović u 79. minutu.

Ekipa iz Surdulice je ostvarila prvu pobedu u novoj sezoni i ima pet bodova i šesta je na tabeli sa pet bodova.

Mačva je pretrpela četvrti poraz i ima tri boda na pretposlednjem 13. mestu.

U sledećem kolu Radnik će dočekati Novi Pazar, a Mačva će biti domaćin Radničkom iz Niša.

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