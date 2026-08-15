Fudbaleri Hetafea doživeli su ubedljiv poraz od Alavesa 0:3 u prvom meču u La Ligi ove sezone, uoči duela sa Partizanom koji ih u četvrtak očekuje u kvalifikacijama za Ligu konferencije
LA LIGA
DEBAKL HETAFEA PRED PARTIZAN: Katastrofa Madriđana uoči meča sa crno-belima!
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Problem za Hetafe u ovom meču nastao je krajem prvog poluvremena kad je isključen Femenija. Uglavnom su domaći fudbaleri iz Baskije imali loptu u posedu i tražili priliku.
Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Igrača više Alaves je iskoristio u 73. minutu. Gol je postigao Nahuel Tenalja na centaršut Dijasa.
Potpuni nokaut usledio je u nadoknadi vremena. Najpre je Marijano Dijas bio strelac u drugom minutu nadoknade, a potom je strelac bio i Mikel Rodriges.
Partizan gostuje u Madridu u četvrtak od 21 čas.
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