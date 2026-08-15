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Problem za Hetafe u ovom meču nastao je krajem prvog poluvremena kad je isključen Femenija. Uglavnom su domaći fudbaleri iz Baskije imali loptu u posedu i tražili priliku.

Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

 Igrača više Alaves je iskoristio u 73. minutu. Gol je postigao Nahuel Tenalja na centaršut Dijasa. 

Potpuni nokaut usledio je u nadoknadi vremena. Najpre je Marijano Dijas bio strelac u drugom minutu nadoknade, a potom je strelac bio i Mikel Rodriges. 

Partizan gostuje u Madridu u četvrtak od 21 čas.

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