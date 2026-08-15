"Naš entuzijazam mora da nam da energiju kako bismo se suočili sa ovim izazovom, jer neće biti lako. Svi znaju koliko je za klub kao što je Hetafe teško da se plasira u Evropu i dobije priliku da prođe kvalifikacije. Biće teško, naravno, jer igramo protiv Partizana, velikog tima", rekao je Bordalas.