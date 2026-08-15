Trener Hetafea Horhe Bordalas osvrnuo i na predstojeći dvomeč sa Partizanom u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije.
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TRENER HETAFEA RESPEKTUJE PARTIZAN: Igramo protiv velikog tima...
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Trener Hetafea Horhe Bordalas osvrnuo i na predstojeći dvomeč sa Partizanom u plej-ofu kvalifikacija za Ligu konferencije.
Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©
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Iskusni španski stručnjak jednom rečenicom pokazao je koliko poštuje crno-bele, naglasivši da njegovu ekipu očekuje veoma zahtevan evropski izazov.
"Naš entuzijazam mora da nam da energiju kako bismo se suočili sa ovim izazovom, jer neće biti lako. Svi znaju koliko je za klub kao što je Hetafe teško da se plasira u Evropu i dobije priliku da prođe kvalifikacije. Biće teško, naravno, jer igramo protiv Partizana, velikog tima", rekao je Bordalas.
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