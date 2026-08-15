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Viktorija je tako ostvarila prvi trijumf od početka prvenstva.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Ova pobeda dolazi za tim iz Plzenja pred gostovanje u Beogradu u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope, a na Marakani su već upaljeni alarmi za maksimalnu opreznost pred možda i najvažniju utakmicu sezone.

Viktorija je povela već u šestom minutu autogolom Kukučke, ali je već uz 13. minutu bilo 1:1 osle gola Petrute.

Novo vođstvo domaćinu doneo je Kabongo sa bele tačke, za 2:1.

Kada je Prins Adu u 56. minutu dao gol za 3:1, mnogi navijači Viktorije su pomislili da je posao gotov, ali se Zlin nije predavao.

Frenk Apija je u 84. minutu smanjio na 3:2 i naredni Zvezdin rival je strepeo za pobedu do kraja. Ipak, uspeli su da sačuvaju prednost i ostvare prvi trijumf.

Viktorija Plzenj je trenutno na 9. mestu na tabeli posle nekompletnog četvrtog kola, dok je Zlin na začelju tabele bez bodova.

Utakmica Crvena zvezda - Viktorija Plzenj na programu je u četvrtak od 20 časova.