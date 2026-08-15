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Fudbaleri Čukaričkog pobedili su OFK Beograd 2:0 u meču 5. kola Superlige.

Igrač utakmice bi oje nezaustavljivi Uroš Miladinović koji je u prvih pet utakmica sezone uspeo da postigne tri gola i upiše tri asistencije, i definitivno je hit dosadašnjeg dela sezone, istina ništa neočekivano od ovog momka.

1/11 Vidi galeriju Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Miladinović je ove večeri postigao gol iz penala u 22. minutu, a u drugom poluvremenu asistirao Urošu Nikoliću koji je postavio konačan rezultat.

"Brđane" je ova pobeda lansirala na sam vrh tabele, istina uz dva meča više od drugoplasirane Zvezde i jedan više od većine ostalih konkurenata.

Čuka nakon pet rundi iam deset bodova.

Sa druge strane "romantičari" su pretrpeli i drugi poraz, koliko imaju i nerešenih rezultata, i tek jednu pobedu.

U drugom meču dana, u Surdulici, Radnik je savladao Mačvu 2:1.

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