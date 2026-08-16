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Dušan Vlahović stigao je u Bešiktaš kao veliko pojačanje, ali malo ko je mogao da pretpostavi da se iza njegovog dolaska u Istanbul krije priča koja je počela sasvim slučajno - tokom jednog odmora u Bodrumu.

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: www.bjk.com.tr

Srpski napadač otkrio je neverovatnu anegdotu iz perioda kada je sa devojkom boravio u Turskoj. Tada je upoznao čoveka po imenu Ibrahim, koji im je pomagao oko rezervacija i drugih stvari tokom boravka. Vlahović tada nije ni slutio da će upravo taj čovek narednih meseci postati jedan od najupornijih zagovornika njegovog dolaska u Bešiktaš.

Ibrahim je, naime, veliki navijač istanbulskog kluba. Kada je shvatio ko je njegov gost, počeo je da mu priča o Bešiktašu, pokazuje fotografije i ubeđuje ga da obuče crno-beli dres.

Vlahović mu je tada objašnjavao da je igrač Juventusa i da ne razmišlja o odlasku u Tursku. Međutim, Ibrahim nije želeo da prihvati „ne“ kao odgovor.

Misija koja je trajala godinu dana

Po povratku sa odmora, Vlahoviću su nastavili da stižu pozivi i poruke. Ibrahim nije odustajao i praktično je čitavu godinu pokušavao da ubedi srpskog fudbalera da dođe u Istanbul.

„Bešiktaš je mesto za tebe, čekam te u Istanbulu. Dođi, dođi, dođi...“, bila je njegova poruka koju je uporno ponavljao.

Vlahović priznaje da se nije uvek javljao, ali Ibrahim nije odustajao. Štaviše, odlučio je da proširi svoju „ofanzivu“.

Uspeo je da dođe i do broja Vlahovićevog prijatelja, kojem se takođe javljao i pričao mu koliko želi da srpski napadač zaigra za Bešiktaš.

„Uzeo je i broj mog prijatelja. Nekoliko puta je pričao sa njim. Prijatelj mi je rekao: 'Druže, Ibrahim je stvarno poludeo. Svaki dan mi priča o Bešiktašu'“, ispričao je Vlahović.

Tako je jedan sasvim slučajan susret na odmoru prerastao u svojevrsnu jednogodišnju kampanju. Ibrahim nije bio agent, funkcioner niti je imao bilo kakvu zvaničnu ulogu u transferu – bio je samo navijač koji je silno želeo da vidi Vlahovića u dresu kluba koji voli.

Na kraju mu se san ostvario

I ono što je u jednom trenutku delovalo kao gotovo nemoguća misija – dogodilo se.

Vlahović je ovog leta zaista stigao u Bešiktaš, a njegov dolazak u Istanbul za Ibrahima je predstavljao ostvarenje sna. Srpski napadač otkrio je da su ga nakon transfera kontaktirali i da se nada da će svog upornog navijača uskoro videti i na stadionu.

„Kada sam došao ovde, pozvali smo ga. Nadam se da ću ga videti i na stadionu. Na kraju su mu se snovi ostvarili“, rekao je Vlahović.

00:43 Dušan Vlahović digao tri prsta u Istanbulu Izvor: Besiktas JK/Youtube

Od jednog susreta u Bodrumu, do godinu dana poruka i poziva, pa sve do Vlahovićevog potpisa za Bešiktaš - upornost jednog vatrenog navijača se na kraju isplatila.