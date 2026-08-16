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Nove informacije iz Južne Koreje dodatno su podgrejale priču o Draganu Stojkoviću Piksiju i klupi tamošnje reprezentacije!

Posle spekulacija da bi srpski stručnjak mogao da preuzme reprezentaciju Južne Koreje, sada je stigla i njegova direktna potvrda - zainteresovan je za posao, ali ne želi da bude kratkoročno rešenje.

Korejski "KBS" objavio je da je razgovarao sa Stojkovićem, koji je jasno poručio da ga zanima mesto selektora Južne Koreje. Međutim, Piksi je istovremeno postavio veoma jasnu granicu - želi dugoročan projekat, a ne ulogu vršioca dužnosti.

Piksi neće da bude „vatrogasac“

Kako navode korejski mediji, Stojković planira da se prijavi na zvanični konkurs kada Fudbalski savez Južne Koreje pokrene proceduru za izbor novog stalnog selektora. To znači da priča više nije samo na nivou nagađanja - Piksi je javno izrazio želju da sedne na klupu Južne Koreje.

I tu nije stao.

Stojković je korejskim medijima objasnio i zbog čega veruje da bi bio dobar izbor. Kao igrač je proveo čak sedam sezona u japanskoj ligi, a potom je šest godina bio trener Nagoje Grampusa. Zbog toga smatra da odlično poznaje azijsku fudbalsku kulturu i mentalitet.

Drugim rečima, Piksi ne dolazi u potpuno nepoznato okruženje.

1/8 Vidi galeriju Dragan Stojković Piksi Foto: Nemanja Nikolić

Već zna šta bi menjao

Posebno zanimljivo je što je Stojković već govorio i o problemima koje vidi u reprezentaciji Južne Koreje.

Analizirajući njen nastup na Svetskom prvenstvu 2026, Piksi je istakao pad koncentracije i probleme sa povezanošću ekipe, uz poruku da bi prvi zadatak bio vraćanje samopouzdanja igračima.

Istovremeno, nije štedeo na pohvalama kada je govorio o kvalitetu koji Koreja ima.

Izdvojio je Sona Hjong-mina, Lija Kang-ina, Seola Jong-vua i O Hjon-gjua, ocenivši da je reč o ambicioznoj reprezentaciji koja poseduje kvalitet i talenat za velike rezultate.

A onda je poslao i vrlo zanimljivu poruku:

"Uveren sam u svoje trenerske metode. Uveren sam da mogu da vratim korejski fudbal na najviši nivo".

To je već mnogo više od običnog interesovanja.

Ne plaše ga ni problemi u savezu

Južnokorejski fudbal poslednjih meseci potresaju problemi unutar Fudbalskog saveza, ali ni to, prema Piksijevim rečima, ne predstavlja prepreku.

Stojković je rekao da je upoznat sa "bukom" koja prati tamošnji savez, ali je dodao da svaki savez ima svoje probleme i da veruje da će oni biti rešeni.

Piksi je, dakle, spreman da ode u Koreju, ali pod svojim uslovima.

Za sada nema dogovora niti je Stojković imenovan za selektora. Tek treba da bude otvoren zvanični proces izbora, a upravo tada bi bivši selektor Srbije trebalo da se pojavi među kandidatima.

Ali jedno je sada jasno:

Stojković je potvrdio da želi klupu Južne Koreje.