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Lionel Mesi prolazi kroz izuzetno težak period.

Posle porodične tragedije i povratka na teren, argentinski as nije uspeo da pokrene Inter Majami, koji je doživeo težak poraz od Nešvila – čak 4:1.

A za Mesija je veče bilo posebno bolno. Promašio je penal, dva puta pogodio stativu, dobio žuti karton zbog žestokog protesta kod sudije, a na kraju je morao da prihvati i treći uzastopni poraz svog tima.

1/5 Vidi galeriju Lionel Mesi u dresu Inter Majamija Foto: Carly Mackler / Getty images / Profimedia, Stephen Furst / Zuma Press / Profimedia

Promašio penal, pa ostao bez gola

Nešvil je poveo 1:0, a Mesi je u 23. minutu dobio savršenu priliku da vrati Majami u utakmicu.

Stao je na belu tačku, ali je golman domaćih Brajan Švake pročitao njegovu nameru i odbranio udarac. Odbijenu loptu je u mrežu poslao Serhio Regilon, ali je radost kratko trajala.

VAR je utvrdio da je jedan od igrača prerano ušao u kazneni prostor, pa je pogodak poništen.

Tako je Mesi ostao bez gola, a njegov promašaj dobio je dodatnu težinu.

Ovo mu je bio treći uzastopno promašeni penal!

Prethodna dva dogodila su se u dresu Argentine na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu - protiv Austrije u grupnoj fazi i Egipta u osmini finala.

Poslednji put kada je Mesi promašio tri penala zaredom bilo je još 2014. godine.

Ni stative nisu bile na njegovoj strani

Mesi se nije predavao.

U završnici utakmice pokušavao je da pokrene svoj tim, ali ni tada nije imao sreće. Dva puta je pogodio okvir gola, pa je ostao bez pogotka i pored toga što je bio blizu da se upiše u strelce.

Jedini pogodak Majamija stigao je uz njegovo učešće, ali argentinski as nije uspeo da spreči novi težak poraz.

Frustracija je bila sve veća, a u jednom trenutku Mesi je žestoko protestovao kod sudije, zbog čega je dobio i žuti karton.

Na kraju – 4:1 za Nešvil i treći poraz Majamija zaredom.

Najgora partija u poslednje četiri godine?

Koliko je Mesi imao loše veče pokazuje i statistika.

Prema oceni "Sofaskora", dobio je 6,2, a u poslednje četiri godine samo je jednom odigrao utakmicu koju je taj servis ocenio slabije.

Ipak, iza svega se krije i mnogo teži kontekst.

Mesi je prvi put od početka utakmice zaigrao nakon što mu je 8. avgusta preminuo otac Horhe. Zbog porodične tragedije propustio je prethodni meč protiv Monterreja, dok je protiv Leona nekoliko dana kasnije ušao tek sa klupe.

Povratak na teren zato očigledno nije bio lak.

I dalje je nezaustavljiv kada je u najboljem izdanju

Jedna loša utakmica, međutim, ne može da izbriše ono što je Mesi uradio otkako je stigao u Majami.

Za tri godine u dresu američkog kluba odigrao je 108 utakmica, postigao 92 gola i upisao 53 asistencije.

Ali trenutno se sve vrti oko jednog pitanja – kada će se Mesi vratiti u svoje prepoznatljivo izdanje?

Posle smrti oca, promašenog penala, tri uzastopna poraza i čak dve pogođene stative, argentinskom velikanu sigurno nije lako.

A naredne utakmice pokazaće da li je ovo samo kratkotrajna kriza ili znak da se Mesi, u 39. godini, suočava sa jednim od najtežih perioda karijere.