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Hapoel Ber Ševa je eliminisala Crvenu zvezdu iz kvalifikacija za Ligu šampiona, ali je samo nekoliko dana kasnije doživela težak udarac u domaćem Toto kupu. Izraelski tim je poražen od Hapoel Haife sa čak 0:4.

Trener Kožuh odlučio je da odmori gotovo čitav tim pred prvi meč plej-ofa Lige šampiona protiv Sabaha, ali takav potez nije mogao da opravda ubedljiv poraz.

Sve je otišlo toliko daleko da je šef stručnog štaba morao da se izvinjava navijačima posle meča.

Hapoel će 19. avgusta u Bukureštu ugostiti Sabah u prvom meču plej-ofa, dok je revanš zakazan šest dana kasnije u Azerbejdžanu. Pobednik ovog dvomeča izboriće plasman u Ligu šampiona, dok će poraženi morati da nastavi takmičenje u Ligi Evrope.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Crvena zvezda je, s druge strane, posle eliminacije od Hapoela ostala bez plasmana u najjače evropsko takmičenje drugu godinu zaredom.