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Dolazak fudbalera PSŽ-a na trening često izgleda kao prava parada luksuza, ali ovog puta sve oči nisu bile uprte u skupocene zveri na četiri točka. Naprotiv!

Na društvenim mrežama pojavio se snimak dolazaka igrača francuskog velikana na trening, a među brojnim luksuznim automobilima jedan prizor posebno je iznenadio navijače.

Dok su oko njega automobili kakvi koštaju pravo malo bogatstvo, španski reprezentativac odlučio se za potpuno drugačiji fazon.

U pitanju je "Smart", automobil koji je toliko mali i neobičan u odnosu na ono što se očekuje od fudbalskih superzvezda da je odmah postao glavna tema. Francuski mediji su još ranije pisali o tome da Ruiz upravo takvim automobilom privlači pažnju na parkingu PSŽ-a.

Fabijan Ruiz Foto: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia

Dok saigrači voze zveri...

A kontrast je neverovatan.

PSŽ je prepun fudbalera sa milionskim ugovorima, pa parking trening-centra često izgleda kao salon najskupljih automobila na svetu. Francuski "Le Parisien" je još ranije opisivao dolaske Parižana na trening kao svojevrsnu paradu luksuznih automobila, dok su među modelima bili Ferari, Bentli, Lamborgini i drugi skupoceni automobili.

I upravo zato Ruizov izbor toliko upada u oči.

Španac, dakle, nema problem da se pojavi u automobilu koji je potpuno drugačiji od onoga što biste očekivali od fudbalera njegovog statusa.

A status mu je ogroman.

Ruiz je sa PSŽ-om osvojio praktično sve što je mogao, a ove godine je sa Španijom postao i svetski šampion. Zvanični sajt PSŽ-a navodi da iza njega stoji izuzetna sezona u kojoj je sa Parižanima osvojio gotovo sve trofeje, pre nego što je sa reprezentacijom podigao i pehar svetskog prvaka.

Ipak, kada treba da ode na trening – ne mora da dođe u zveri od nekoliko stotina hiljada evra.

Dovoljan je "Smart".