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Postoje večeri kada rezultat jednostavno nije važan. Kada se utakmica završi, ostaje ono mnogo važnije - pokazati čoveku da u najtežem trenutku nije sam.

Upravo takva scena viđena je posle utakmice NAC Brede i VVV Venla.

Hiljade navijača nisu odmah napustile stadion. Ostali su na tribinama kako bi bili uz Matsa Seuntjensa, fudbalera NAC-a, i njegovu partnerku Elbu, koji su samo nekoliko dana ranije doživeli nezamislivu tragediju – preminula je njihova novorođena ćerka Selin Inaja.

Stadion utihnuo zbog njihove tragedije

Umesto uobičajenog odlaska sa tribina nakon poslednjeg zvižduka, usledio je trenutak koji je mnogima izmamio suze.

Navijači su ostali zajedno kako bi pokazali Seuntjensu da u najtežem trenutku nije sam.

To nije bila podrška zbog fudbala.

Nije bilo važno ko je pobedio, ko je dao gol niti kakva je tabela.

Sve je bilo posvećeno čoveku koji je doživeo tragediju koju je gotovo nemoguće opisati.

Seuntjens je inače posebno vezan za NAC. Rođen je u Bredi i za klub je igrao pet sezona, a njegov povratak u klub ovog leta opisan je kao svojevrsni povratak kući.

Nekoliko dana ranije izgubili najtežu bitku

Seuntjens i njegova partnerka Elba ostali su bez svoje bebe Selin Inaje, a tragedija se dogodila neposredno pre utakmice.

Zbog toga je ono što se dogodilo nakon meča imalo posebnu težinu.

Hiljade ljudi koje možda nikada neće upoznati njegovu porodicu želele su da mu poruče samo jedno:

„Nisi sam.“

Takve scene su retke čak i u fudbalu, sportu koji je poznat po snažnim emocijama i ogromnoj povezanosti navijača sa klubom.

Fudbaler NAC Brede - Mats Seuntjens Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Stanley Gontha, Pro Shots / Alamy / Profimedia

NAC je za njega više od kluba

Seuntjens je dete Brede i čovek čija je priča duboko povezana sa NAC-om.

Kao dečak je sanjao da obuče žuto-crni dres, a kasnije je upravo u tom klubu napravio prve velike korake. Zvanični NAC ga je ranije opisivao kao igrača koji je odrastao uz klub i ostvario dečački san.

Ovog leta vratio se u NAC, sa 34 godine, posle perioda provedenog u drugim klubovima. Povratak je imao posebno emotivnu težinu, jer je Seuntjens iz Brede i njegov odnos sa klubom nikada nije prestao.

A sada mu je njegov klub, zajedno sa hiljadama navijača, uzvratio na najlepši mogući način.

U trenutku kada mu je bilo najteže, nisu ga pustili da bude sam.

I zato je scena sa tribina posle utakmice mnogo veća od fudbala.

To je priča o ljudskosti.

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