Fudbaleri Vršca iznenadili su Javor pobedom od 2:1, uz dva spektakularna gola. Pogledajte kako je Bojat postigao projektil i Nikolić izveo genijalnu petu.
Fudbal
DVA GOLA O KOJIMA BRUJI SRBIJA! Pogledajte magiju na meču Javor - Vršac: Prvo je bivši igrač Zvezde opalio projektil, a onda je "radila" peta...
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Fudbaleri Vršca napravili su veliko iznenađenje u trećem kolu Prve lige Srbije, pošto su kao gosti savladali Javor sa 2:1.
Vršac je poveo u 60. minutu spektakularnim golom Dragana Bojata sa oko 30 metara. Javor je izjednačio osam minuta kasnije preko Marka Nikolića, koji je na genijalan način petom zatresao mrežu gostiju.
Pogledajte dva gola kakva se retko viđaju:
Ipak, Vršac je do pobede stigao u završnici, kada je Sumaila Vasiu iskoristio sjajnu akciju i postavio konačnih 2:1.
Vršac sada ima šest bodova i nalazi se na deobi petog mesta, dok je Javor ostao iza njega na tabeli.
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