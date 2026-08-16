Slušaj vest

Fudbaleri Vršca napravili su veliko iznenađenje u trećem kolu Prve lige Srbije, pošto su kao gosti savladali Javor sa 2:1.

Vršac je poveo u 60. minutu spektakularnim golom Dragana Bojata sa oko 30 metara. Javor je izjednačio osam minuta kasnije preko Marka Nikolića, koji je na genijalan način petom zatresao mrežu gostiju.

Pogledajte dva gola kakva se retko viđaju:

02:52
Vršac zaljuljao Javor u Ivanjici za veliku pobedu Izvor: Arena Sport

Ipak, Vršac je do pobede stigao u završnici, kada je Sumaila Vasiu iskoristio sjajnu akciju i postavio konačnih 2:1.

Vršac sada ima šest bodova i nalazi se na deobi petog mesta, dok je Javor ostao iza njega na tabeli.

Ne propustiteFudbalNESTVARNA SLIKA: Pa šta se ovo desilo sa novim stadionom u Zaječaru?
Zaječar 1.png
FudbalNEZAPAMĆENI SKANDAL! BIVŠI REPREZENTATIVAC FIZIČKI NAPAO SUDIJU U UBU! Branio na Piksijevom oproštaju, sada nasrnuo na arbitra posle utakmice
jedinstvo-ubsmederevo-01.jpg
FudbalNAPREDAK POBEDIO DUBOČICU: Uspešan kraj priprema Kruševljana
Napredak pobedio Dubočicu za kraj priprema.jpeg
FudbalVELIKI DAN ZA OFK VRŠAC: Dobili generalnog sponzora i najavili velike planove
WhatsApp Image 2026-07-03 at 1.22.59 PM.jpeg

02:52
Vršac zaljuljao Javor u Ivanjici za veliku pobedu Izvor: Arena Sport