Slušaj vest

Lazar Ranđelović produžio je ugovor sa Vojvodinom do maja 2029. godine. Jedan od najvažnijih igrača “stare dame” tako će i u narednim godinama biti pokretačka snaga tima koji je sve jači i jači.

Ranđelović nije krio zadovoljstvo zbog nastavka saradnje, uz zahvalnost rukovodstvu kluba, stručnom štabu, saigračima i svima koji su bili uz njega i verovali u njegove kvalitete.

– Potpis do 2029. godine za mene znači – rad, disciplina i još veći trud da opravdam ukazano poverenje. Na terenu, kao i uvek, maksimalno u službi tima – počeo je priču Ranđelović.

Usledio je dodatak koji jasno govori koliko je jučerašnji potpis bitan za Ranđelovića.

– Iskreno, velika mi je čast što sam produžio ugovor sa FK Vojvodinom do 2029. godine. Želim da se zahvalim klubu, stručnom štabu, saigračima i svima koji su bili uz mene i verovali u mene.

Paraf na vernost Voši do 2029. godine dodatni je motiv za svaki sledeći izazov u crveno-belom dresu.

– To nije samo potvrda dosadašnjeg rada, već i dodatna obaveza da u budućnosti budem još bolji. Novi ugovor vidim kao motiv da nastavim još jače i opravdam ukazano poverenje.

Ambicije Vojvodine poklapaju se sa Lazarevim.

– Nadam se da će svaka naredna sezona biti uspešnija od prethodne. Verujem zaista u ovaj tim, imamo fantastičnu atmosferu, sjajno se radi i bićemo sve bolji kako sezona odmiče – zaključio je Lazar Ranđelović.

Vojvodina se trenutno nalazi na deobi prvog mesta na tabeli Mocart bet Super lige Srbije. Tim iz “srpske Atine” u ponedeljak gostuje Novom Pazaru (20 časova) u meču 5. kola domaćeg šampionata.