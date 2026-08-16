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Pari Sen Žermen je bio nadomak još jednog velikog transfera, ali je posao sa japanskim golmanom Zionom Suzukijem u samoj završnici dobio neverovatan obrt!

Parižani su želeli 23-godišnjeg čuvara mreže iz Parme i činilo se da je sve praktično dogovoreno. Transfer je trebalo da bude vredan oko 35 miliona evra, a PSŽ je već napravio konkretan potez koji jasno pokazuje koliko je bio uveren da će posao biti završen.

Poslao je privatni avion u Italiju po Suzukija!

Plan je bio da Japanac otputuje u Pariz, obavi lekarske preglede i potom bude predstavljen kao novo pojačanje aktuelnog prvaka Evrope.

1/4 Vidi galeriju Japanski golman - Zion Suzuki Foto: Oscar Herrera / Zuma Press / Profimedia, Lorenzo Cattani / Zuma Press / Profimedia, Matthew Visinsky / Zuma Press / Profimedia

A onda je usledio obrt koji je šokirao Parižane.

Pojedini mediji navode da se Suzuki nije pojavio na aerodromu u dogovoreno vreme, kao i da nije odgovarao na pokušaje čelnika PSG-a da stupe u kontakt sa njim. Prema tim navodima, njegovi predstavnici su savetovali golmana da komunikaciju sa Parižanima ne vodi direktno, već da sve ide preko njih.

Važno je naglasiti da ovaj detalj o njegovom nedolasku na aerodrom i nejavljanju na telefon nije potvrđen iz svih izvora, ali ga pojedini mediji navode kao deo dramatičnog raspleta transfera.

U međuvremenu, u čitavu priču umešala se Aston Vila.

Engleski klub je već bio zainteresovan za Suzukija, a sada je upravo Vila napravila veliki korak ka njegovom dovođenju. Prema najnovijim informacijama, transfer bi trebalo da bude vredan oko 40 miliona evra sa bonusima, dok se očekuje da Japanac potpiše višegodišnji ugovor.

U pozadini svega navodno je došlo do velikog problema oko novca.

Prema informacijama iz Francuske, Suzukijevi predstavnici tražili su značajnu agentsku proviziju, a upravo je to trebalo da bude jedna od ključnih tačaka zbog kojih je PSG na kraju povukao ručnu. Pominje se cifra od oko tri miliona evra.

Parižani su tako od posla koji su smatrali praktično završenim stigli do potpunog odustajanja.

Još zanimljivije – postoji sumnja da je Aston Vila u završnici ponudila povoljnije uslove Suzukijevim predstavnicima, što je dodatno zakomplikovalo situaciju.

U Parizu sada mogu samo da gledaju kako im Japanac izmiče.

Posebno je zanimljivo što se sve dešava u trenutku kada je budućnost Emilijana Martineza u Aston Vili ponovo neizvesna. Juventus želi Argentinca, a Suzuki se već neko vreme pominje kao potencijalni naslednik.

Tako bi golman koji je bio na pragu PSG-a mogao da završi u Premijerl ligi – i to posle transfer sage u kojoj je, prema pojedinim navodima, čak došlo do situacije da privatni avion čeka igrača koji se nije pojavio!

PSG je, podsetimo, istog vikenda završio veliki posao sa Feranom Toresom, kojeg je doveo iz Barselone za oko 50 miliona evra. Međutim, transfer Suzukija pretvorio se u potpunu dramu.

Od privatnog aviona i lekarskih pregleda do potpunog kraha transfera – teško da je PSG mogao da zamisli ovakav rasplet.