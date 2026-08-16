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Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić izjavio je da novi trener "crveno-belih" Alebert Rijera može da pruži ono što je potrebno beogradskom klubu, istakavši da su očekivanja velika.

"Iza nas je težak period. Nismo uspeli u našem cilju, plasmanu u Ligu šampiona. Zvezda je veliki klub, nemamo mnogo vremena da se okrećemo unazad. Veliki klub se ne ogleda samo po trofejima, već i kako reaguje na krizne situacije. Rijera je toliko već pominjan da ste bili svesni da je prošle godine bio glavni kandidat. Rijera je bio veliki igrač, igrač Liverpula, španske reprezentacije, igrao je na velikim stadionima, zna šta znači raditi u klubu koji donosi veliki pritisak kao što je Zvezda," rekao je Terzić na konferenciji za novinare.

1/10 Vidi galeriju Promocija novog trenera Crvene zvezde - Alberta Rijere Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

On je naveo da je Zvezda dugo pratila Rijerin radi i razmišljala o njemu kao potencijalnom treneru.

"Mi ga ne dovodimo jer je bio veliki igrač. Nisu slučajno Španci prvaci Evrope i sveta, u mlađim kategorijama isto, rade nešto drugačije. Mislim da treba da prevaziđemo naš ego i dovedemo one koji to rade najbolje na planeti. Ono što je dobro, već je radio u našem regionu, zna običaje i to je njegova prednost. Ono što Zvezda želi mislim da Rijera može da pruži. On je prepoznat kao trener koji želi ofanzivan i moderan fudbal, prepoznali smo sve ono što nismo imali u proteklom periodu. Naša očekivanja su velika. Verujemo u tim, u klub, u nas i logičan izbor zbog svega toga je Albert Rijera", izjavio je generalni direktor Crvene zvezde.

Terzić je pozvao navijače Crvene zvezde da pruže podršku Rijeri na debiju u predstojećem meču protiv Viktorije Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

"Ambicije su velike, nadam se da će Rijera ispuniti sve svoje ciljeve ispuniti u životu, a da mu je Zvezda jedan veliki korak ka tim snovima. Alberte, postaješ član jedne velike porodice, tradicije, svestan si svega, očekivanja, javnosti, navijača. Budi siguran da imaš našu veliku podršku, nadam se da ćeš imati podršku svih. Očekujemo da za sve kvalitete, da bi sproveo ideje treba vreme, ali smo svesni da Zvezda ne dozvoljava vreme. Vremena nemamo, pameti i hrabrosti imamo, pomozite igračima i treneru", rekao je Terzić.