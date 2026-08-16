RIJERA OTKRIO KO MU JE BIO IDOL! Novi trener Zvezde sve iznenadio: Stanković - učio sam od njega na terenu i van njega...
Albert Rijera je na promociji u Crvenoj zvezdi odgovarao na brojna pitanja, ali je jedan odgovor posebno privukao pažnju.
Kada je upitan da izdvoji nekog od srpskih fudbalera sa kojima je sarađivao, novi trener crveno-belih nije dugo razmišljao:
Rijera je otkrio da mu je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde bio – idol.
"Igrao sam sa dosta srpskih fudbalera, jedan od njih mi je bio idol. Jovan Stanković je bio idol. Bio sam srećan, mlad u Majorki, on je već igrao za prvi tim", rekao je Rijera.
A iza tih reči krije se veoma zanimljiva fudbalska priča.
Stanković je u Majorku stigao iz Crvene zvezde sredinom devedesetih, u trenutku kada je španski klub bio u drugoj ligi. Srbin je vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača ekipe i ostavio dubok trag na Balearima.
Posebno je blistao krajem devedesetih.
U sezoni 1998/99 Stanković je odigrao 36 utakmica u La Ligi i postigao četiri gola, a Majorka je napravila veliki rezultat - završila je na trećem mestu španskog prvenstva i izborila plasman u Ligu šampiona. Iste sezone klub je stigao i do finala Kupa pobednika kupova.
Zbog svega toga nije teško razumeti zašto je mladi Rijera u njemu video uzora.
Ali veza dvojice fudbalera otišla je mnogo dalje od običnog odnosa saigrača.
"Mogao sam da idem njegovim koracima, podučavao me je kao igrača i osobu. Kad je otišao iz prvog tima, pratio sam ga. Dobri smo prijatelji", otkrio je Rijera.
To znači da je Stanković imao veliki uticaj na mladog Španca u periodu njegovog fudbalskog sazrevanja.
A danas, nekoliko decenija kasnije, njih dvojica su ponovo povezani – i to preko Crvene zvezde.
Rijera je otkrio da i danas dobija savete od nekadašnjeg idola.
"Daje mi savete, koliko je veliki ovaj klub. Uveren sam da će me podržati", poručio je novi trener Zvezde.
Stanković je posle Zvezde i Majorke igrao je još za Olimpik iz Marseja, Atletiko Madrid i Ljeidu, dok je za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije nastupio deset puta i bio deo ekipe na Evropskom prvenstvu 2000. godine.
U Crvenoj zvezdi je osvojio prvenstvo i Kup Jugoslavije 1995. godine, a upravo je sa Marakane krenuo put koji ga je odveo u Španiju, gde je postao jedan od prepoznatljivijih stranaca u istoriji Majorke.