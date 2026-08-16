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Albert Rijera je na promociji u Crvenoj zvezdi odgovarao na brojna pitanja, ali je jedan odgovor posebno privukao pažnju.

Kada je upitan da izdvoji nekog od srpskih fudbalera sa kojima je sarađivao, novi trener crveno-belih nije dugo razmišljao:

Rijera je otkrio da mu je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde bio – idol.

"Igrao sam sa dosta srpskih fudbalera, jedan od njih mi je bio idol. Jovan Stanković je bio idol. Bio sam srećan, mlad u Majorki, on je već igrao za prvi tim", rekao je Rijera.

1/10 Vidi galeriju Promocija novog trenera Crvene zvezde - Alberta Rijere Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

A iza tih reči krije se veoma zanimljiva fudbalska priča.

Stanković je u Majorku stigao iz Crvene zvezde sredinom devedesetih, u trenutku kada je španski klub bio u drugoj ligi. Srbin je vrlo brzo postao jedan od ključnih igrača ekipe i ostavio dubok trag na Balearima.

Posebno je blistao krajem devedesetih.

U sezoni 1998/99 Stanković je odigrao 36 utakmica u La Ligi i postigao četiri gola, a Majorka je napravila veliki rezultat - završila je na trećem mestu španskog prvenstva i izborila plasman u Ligu šampiona. Iste sezone klub je stigao i do finala Kupa pobednika kupova.

Zbog svega toga nije teško razumeti zašto je mladi Rijera u njemu video uzora.

Ali veza dvojice fudbalera otišla je mnogo dalje od običnog odnosa saigrača.

"Mogao sam da idem njegovim koracima, podučavao me je kao igrača i osobu. Kad je otišao iz prvog tima, pratio sam ga. Dobri smo prijatelji", otkrio je Rijera.

To znači da je Stanković imao veliki uticaj na mladog Španca u periodu njegovog fudbalskog sazrevanja.

Jovan Stanković u dresu Majorke Foto: DANIEL WILLAM / AFP / Profimedia

A danas, nekoliko decenija kasnije, njih dvojica su ponovo povezani – i to preko Crvene zvezde.

Rijera je otkrio da i danas dobija savete od nekadašnjeg idola.

"Daje mi savete, koliko je veliki ovaj klub. Uveren sam da će me podržati", poručio je novi trener Zvezde.

Stanković je posle Zvezde i Majorke igrao je još za Olimpik iz Marseja, Atletiko Madrid i Ljeidu, dok je za reprezentaciju tadašnje Jugoslavije nastupio deset puta i bio deo ekipe na Evropskom prvenstvu 2000. godine.

U Crvenoj zvezdi je osvojio prvenstvo i Kup Jugoslavije 1995. godine, a upravo je sa Marakane krenuo put koji ga je odveo u Španiju, gde je postao jedan od prepoznatljivijih stranaca u istoriji Majorke.