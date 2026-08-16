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Ovoga puta, čuvar mreže bio je omladinski reprezentativac Srbije Vladan Čarapić, koji je na gol odmenio povređenog Đorđa Nikolića, a posao je odradio na najbolji mogući način.

„Najveće zasluge za to idu ekipi, posebno odbrambenoj liniji, zaista su odigrali odličan meč i na taj način i meni je bilo neuporedivo lakše da sačuvam svoju mrežu. A kad je tako, onda je na ostatku tima da oni odrade šta je potrebno u napadačkom smislu, a i to je funkcionisalo na najbolji mogući način. Zaista sam srećan zbog bitne pobede, zbog nova tri boda koja su nas učvrstila u gornjem delu tabele, ali pre svega zbog načina na koji smo sve to ostvarili, karakterom koji smo pokazali i činjenicom da nismo primili gol“, istakao je Čarapić.

I ovoga puta blistao je Uroš Miladinović, koji je upisao gol i asistenciju. Mladom vezisti ovo je bio četvrti pogodak od starta sezone, ima i dve asistencije.

„Uroš igra sjajno, izrasta u lidera ekipe, ali čitav tim je bio na nivou. Uvek pojedinac iskoči kad se pobeđuje, na startu sezone to je Uroš, ali ima Čukarički još aduta i to je pokazao već na utakmici protiv OFK Beograda. Nekad ljudi vide samo konkretan učinak, ali su veliki posao odradili i ostali igrači, ne treba zaboraviti intervencije Maige i Miletića, činjenicu da je Šehović izorio jedanaesterac, učinak Docića i Sisoka na sredini terena, svih ostalih koji su bili akteri ove utakmice. Eto, i novajlija Uroš Nikolić je postigao pogodak, posle kojeg je sve bilo neuporedivo lakše“, hvalio je saigrače Čarapić, koji je potom dodao:

„Možemo da pobeđujemo samo na ovaj način. Naučili smo lekciju u Lučanima, tada nismo odgovorili na igru rivala na adekvatan način, prosuli smo dva boda, pa je i zbog toga bilo vrlo značajno da protiv izuzetno kvalitetne ekipe OFK Beograda upišemo pobedu. Verujem da će nam upravo oni biti jedan od najvećih konkurenata za plasman u plej-of“.

1/7 Vidi galeriju Lazar Kaličanin i Vladan Čarapić Foto: Kurir Sport

Čarapić je tek u petom kolu stao na gol, ali ga to ne brine previše.

„Nisam prošao pripreme sa prvim timom, bio sam sa oladinskom reprezentacijom na Evropskom prvenstvu u Velsu, a pored toga imam i veliku konkurenciju među kolegama golmanima. Odličan je na početku sezone bio Đorđe Nikolić, ali sve je to za Čukarički očekivano. Ko god da bude branio, nemam dilemu da će dati doprinos rezultatima tima. A naše ambicije su da se u ovoj vrlo zahtevnoj sezoni vratimo u vrh srpskog fudbala, tamo gde je Čukaričkom i mesto. Ipak, tek je početak sezone, tek nas očekuju velike utakmice, a jedna od takvih je i ona naredna“, kazao je Čarapić, koji je potom dodao:

„Imamo dva slobodna dana, treba dobro da se odmorimo, a potom da se spremimo za meč protiv najboljeg tima u Super ligi. Verujem da ćemo imati šta da pokažemo protiv Crvene zvezde u gostima, ali takvoj ekipi se ne preti. Opet, bićemo zadovoljni ako pružimo maksimum u ovom trenutku, pa ćemo videti za koliko će to biti dovoljno.“