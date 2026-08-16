Fudbaleri Arsenala stigli su do prednosti protiv Mančester sitija već u 23. sekundi okršaja u Komjuniti šildu.
Fudbal
KAKVA LUDNICA U ENGLESKOJ! ARSENAL POVEO PROTIV SITIJA U 23. SEKUNDI! Neviđeni šamar za "Građane", pogledajte gol o kom bruji celo ostrvo! VIDEO
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Mrežu rivala zatresao je Rikardo Kalafiori i tako izazvao pravu ludnicu među navijačima "tobdžija".
Okršaj šampiona Premijer lige i osvajača FA kupa nije mogao da počne na uzbudljiviji način.
Raul Himenez povreda glave na meču Arsenal - Vulverhempton Foto: David Klein / PA Images / Profimedia
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Majls Luis-Skeli se našao u ulozi asistenta, dok je Italijan hladnokrvno savladao svog sunarodnika na golu "građana", Đanluiđija Donarumu.
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Borba za prvi trofej u sezoni odigrava se na stadionu u Kardifu.
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