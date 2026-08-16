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Veliki skandal priredili su navijači Sparte iz Praga na startu nove sezone u prvenstvu Češke.

Sparta je na svom terenu ubedljivo savladala Teplice sa 4:1 u okviru četvrtog kola, ali glavna tema su dešavanja po završetku meča.

U 74. minutu u igru je ušao novajlija Matej Jurasek. Navijači Sparte su ga dočekali zvižducima i uvredama, a isto je 22-godišnji igrač prolazio i svaki put kada bi dobio loptu.

Po završetku meča, igrači i trener Sparte otišli su ispod tribine da razgovaraju s vođama navijača. Doveli su i Juraseka sa molbom da ga navijači prihvate.

To se nije desilo.

Glavni razlog zbog čega navijači Sparte ne prihvataju Juraseka je činjenica da je ponikao u dresu njihovog ljutog gradskog rivala Slavije, te su poručili da njemu nije mesto u njihovoj ekipi.

Trener Sparte je čak vikao na navijače i tražio da prestanu skandirati protiv Juraseka, ali ga oni nisu poslušali i još glasnije su poručili: "Ne prihvatamo te".

Jurasek u Spartu nije došao direktno iz Slavije. Njega je fudbalski put odveo u Norič prošle godine za sedam miliona evra. Međutim, nije se naigrao u Engleskoj, pa je stigao na pozajmicu u Spartu.