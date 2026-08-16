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Haos u njegovom domu morala je da prekine policija, koja je privela obe akterke ovog incidenta.

Pao u nesvest zbog stresa

Prema navodima tamošnjih medija, legendarni napadač je prisustvovao fizičkom okršaju i prosto nije uspeo da se izbori sa ogromnim stresom i šokom. Hasan se u jednom trenutku srušio na pod, pa je hitno prevezen u zdravstvenu ustanovu kako bi mu bila ukazana medicinska pomoć. Prve informacije govore da se trenutno nalazi u stabilnom stanju.

Čitav skandal podigao je ogromnu prašinu u Egiptu, pre svega jer je u centar bizarnog dešavanja upao šef struke jedne od najvećih afričkih selekcija. Nadležni organi potvrdili su da su morali da intervenišu na terenu i privedu učesnice tuče, dok će zvanični motivi ovog sukoba biti poznati po okončanju istrage.

Ikona afričkog fudbala

Hosam Hasan uživa status prave ikone u svojoj zemlji, a na klupi "faraona" nalazi se na mestu selektora. Nedavno je predvodio nacionalni tim i na Mundijalu, gde se međutim nisu proslavili i takmičenje su završili bez zapaženijeg učinka.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Dva braka

Hosam Hasan je još 1994. godine stupio u brak sa Hudom El Gorbavi, sa kojom ima četvoro dece. Iako je njihov odnos tokom decenija prolazio kroz ozbiljne turbulencije i povremena razdvajanja, egipatski stručnjak je uvek naglašavao da je ona i dalje njegova zvanična supruga. Kasnije je sudbonosno "da" izgovorio i Dani Adam, čiji je brak sa Hasanom godinama punio stupce tamošnje štampe zbog čestih pravnih nesuglasica. Uprkos svim nesuglasicama, Dana mu je bila velika podrška tokom Mundijala, a u javnosti je posebno ostao upamćen emotivan snimak njihovog video-poziva neposredno nakon jedne od pobeda Egipta.