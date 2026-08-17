Slušaj vest

Pojavila se u srpskim medijima informacija da bi Mohamed Abu Fani mogao da napusti Crvenu zvezdu i vrati se u Izrael. Naime, Makabi Haifa je klub koji ga navodno prati, ali...

Kako piše “Sport 1” – Abu Fani nema nameru da napušta Zvezdu ovog leta. Navodno je dodao da prvi put čuje da je na izlaznim vratima kluba u koji je stigao pre dva meseca, i da nije ni sa kim od izraelskih klubova u kontaktu.

1/4 Vidi galeriju Mohamed Abu Fani Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Dodao je i da je potpuno fokusiran na trening koji će održazi Albert Rijera danas. Sve to znači da će izvesno ostati na Marakani.

Videćemo šta će Rijera reći. Nije tajna da je Abu Fani bio Stankovićeva želja, jer se dobro znaju iz Ferencvaroša, ali takođe - ima Izraelac kvalitet. Možda bi bilo suviše rano otpisati ga već sada.

BONUS VIDEO: