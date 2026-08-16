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Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo otkrio je u intervjuu za magazin "Vog" da je kraj njegove karijere veoma blizu.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ronaldo, koji se nedavno oženio, poručio je da je najverovatnije u poslednjoj godini karijere.

"Ovo je verovatno moja poslednja godina u fudbalu i želim da ostavim spektakularno nasleđe", rekao je Ronaldo.

Njegova poruka posebno je odjeknula među ljubiteljima fudbala jer Ronaldo još uvek igra na visokom nivou, ali je jasno da se kraj karijere približava.

Za sada nije precizirao tačan trenutak kada će reći zbogom fudbalu, ali je rečima o "verovatno poslednjoj godini" prvi put dao vrlo jasnu napomenu da se taj trenutak bliži.

Ronaldo je početkom jula saopštio da je zavšio sa učešćima na Mundijalima.

Portugalac je svestan da će odlazak iz fudbala predstavljati ogromnu promenu u njegovom životu, s obzirom na to da je praktično ceo život posvetio ovom sportu.

"Fudbal će ostaviti veliku prazninu, tako da svoje vreme morate provoditi na različite načine", kazao je Portugalac.

Iako će mu nedostajati svakodnevni život profesionalnog fudbalera, Ronaldo već zna neke od stvari kojima bi želeo da ispuni vreme nakon završetka karijere.

Putovanja, više vremena za uživanje, ali i padel, sport koji posebno voli, mogli bi postati deo njegove svakodnevice.

"Više da se zabavljam, više da putujem, gledam i igram padel, koji zaista volim, i nastaviti da uživam u onome što sam zaradio, što smo zaradili", poručio je Ronaldo.

Ipak, pre nego što dođe vreme za oproštaj, Portugalac ima još ciljeva koje želi da ostvari na fudbalskom terenu.

Ronaldo je tokom karijere osvojio gotovo sve što je mogao, postavio brojne rekorde i ostavio ogroman trag u klubovima i reprezentaciji.