Policija je zarad sprečavanja nereda, digla i helikopter
Fudbal
TOTALNI HAOS U HRVATSKOJ: Zatvoren auto-put zbog masovnog sukoba navijača
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Hrvatska policija zatvorila je auto-put Zagreb - Split u smeru ka Zagrebu, pošto se kod odmarališta Draganić okupio veći broj navijača.
Prema pisanju hrvatskih medija, spremao se navodno veliki navijački obračun na tom mestu pošto se očekivao dolazak navijača Rijeke i Hajduka.
Torcida Split Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Maja Prgomet / Zuma Press / Profimedia, Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia
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Policija je zarad sprečavanja nereda, digla i helikopter.
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