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Trener Viktorije iz Plzenja Martin Hiski izneo je utiske nakon prve pobede svog tima u novoj sezoni češkog prvenstva, ali se dotakao i Crvene zvezde, rivala u borbi za Ligu Evrope.

Crvena zvezda i Viktorija Plzenj sastaće se u četvrtak u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu Evrope:

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

- Ovo je ogromno ohrabrenje za nas, iako sam na kraju video zabrinutost kod igrača oko same pobede. Bili smo bolji tokom celog meča i stvorili više šansi od Zlina. Hrošovski i Suare su u drugom poluvremenu imali pozicije da odvedu meč na tri gola razlike i mirno privedemo utakmicu kraju, ali smo na kraju sve sami zakomplikovali. Najvažnija su tri boda, odmah sam rekao momcima u svlačionici da uživaju jer smo pobedu dugo čekali.

- Gledao sam obe utakmice. Moram reći da je u tom dvomeču bolji tim prošao dalje, ali to nipošto ne znači da Crvena zvezda nema ogromnu snagu. Reč je o šampionu Srbije i istorijski veoma uspešnom klubu koji je navikao na uspehe. U međuvremenu je kod njih došlo i do promene trenera, tako da nas bez sumnje čekaju izuzetno teški i neprijatni dueli - zaključio je Hiski.

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