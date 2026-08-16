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Čukarički je pobedom nad OFK Beogradom rezultatom 2:0 preuzeo lidersku poziciju u Super ligi Srbije, ali je uspeh na Banovom brdu ostao u senci ozbiljne povrede Fjorina Durmišaja (29).

Napadač iz Grčke pretrpeo je prelom metatarzalne kosti stopala, što je potvrđeno nakon obavljenih dodatnih pregleda.

Prema prvim procenama lekarskog tima, Durmišaj će zbog povrede biti van terena oko osam nedelja, prenosi Mocart sport.

Durmišaj je u Čukarički stigao nedavno i do sada je upisao četiri nastupa, uz jedan postignut pogodak.

Milan Đoković postiže pogodak na meču Radnički Niš - Čukarički Foto: Arena sport /youtube printscreen

Iako učinak u završnici akcija nije bio posebno izražen, njegov doprinos bio je značajan u presingu, povezivanju igre i radu za ekipu.

Njegov izostanak predstavlja ozbiljan problem za trenera Marka Jakšića, koji je dugo čekao dolazak klasičnog napadača.

Stručni štab sada će morati da pronađe novo rešenje u ofanzivi, dok se očekuje da klub razmotri mogućnost angažovanja novog napadača do kraja prelaznog roka.

Kurir sport / Sportske.netNe propustite

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