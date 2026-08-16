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Bivši fudbaler Partizana Vanja Dragojević nije imao sjajan debitantski nastup u dresu škotskog Rendžersa, ali je taj loš početak od danas i zvanično pao u potpuni zaborav!

Od ovog trenutka, pa sve dok bude nosio dres ovog evropskog giganta, navijači će prepričavati isključivo prvenac koji je srpski internacionalac postigao po odlasku iz Partizana.

Vanja Dragojević Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U okršaju između Rendžersa i Sent Mirena, Dragojević je izveo potez utakmice. Sa više od 25 metara ugradio je fantastičan volej, ne ostavivši ni mrvicu šanse protivničkom čuvaru mreže.

Nekadašnjem kapitenu crno-belih ovo je bez dileme jedan od najlepših pogodaka u dosadašnjoj karijeri, uključujući i one sa treninga. Pogledajte ovu majstoriju:

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Vanja Dragojević i Aleksandar Katai se pozdravljaju pred početak derbija Izvor: Arena 1 Premium