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Bivši fudbaler Partizana Vanja Dragojević nije imao sjajan debitantski nastup u dresu škotskog Rendžersa, ali je taj loš početak od danas i zvanično pao u potpuni zaborav!

Od ovog trenutka, pa sve dok bude nosio dres ovog evropskog giganta, navijači će prepričavati isključivo prvenac koji je srpski internacionalac postigao po odlasku iz Partizana.

1/8 Vidi galeriju Vanja Dragojević Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U okršaju između Rendžersa i Sent Mirena, Dragojević je izveo potez utakmice. Sa više od 25 metara ugradio je fantastičan volej, ne ostavivši ni mrvicu šanse protivničkom čuvaru mreže.

Nekadašnjem kapitenu crno-belih ovo je bez dileme jedan od najlepših pogodaka u dosadašnjoj karijeri, uključujući i one sa treninga. Pogledajte ovu majstoriju: