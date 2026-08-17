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Snimak je ponovo pokrenuo lavinu komentara i rasprava o arbitraži na okršaju između Španije i Argentine (1:0).

Na objavljenom materijalu jasno se čuje kako slovenački sudija Slavko Vinčić deli savete kapitenu "gaučosa" Lionelu Mesiju, skrećući mu pažnju kako da spreči saigrača da zaradi isključenje.

“Mesi, drži Paredesa pod kontrolom. Ne želim da... već ima žuti. Kontroliša ga, molim te!”, dopire glas slovenačkog arbitra koji apeluje na prvu zvezdu Argentine.

Paredes, koji je na teren kročio početkom drugog poluvremena i već posle šest minuta zaradio javnu opomenu, uspeo je da završi meč bez crvenog kartona, ali je po završetku susreta izazvao skandal. U opštem metežu zgrabio je za vrat defanzivca Erika Garsiju, odgurnuo Gavija i zadao nekoliko udaraca. Zbog ovog ispada FIFA je ekspresno pokrenula postupak protiv Paredesa, koji se tereti po tri tačke za fizički napad i teže narušavanje sportskog kodeksa. Zanimljiv detalj sa pomenute kamere prikazuje i momenat u kom Vinčić prima medalju od Donalda Trampa, koji mu je uz osmeh poručio da je obavio "sjajan posao".

1/5 Vidi galeriju Čuveni fudbalski sudija iz Slovenije - Slavko Vinčić Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Kompletan snimak koji je plasirala FIFA možete pogledati OVDE.

Španska javnost odmah se uhvatila za ovaj snimak, tvrdeći da je to dokaz o povlašćenom položaju Argentine, iako sporni kadrovi zapravo prikazuju uobičajenu i rutinsku komunikaciju arbitra sa kapitenom na terenu. Ipak, teorija o tome da FIFA i sudije gledaju kroz prste Argentincima zbog Mesija ponovo je postala glavna tema u fudbalskim krugovima.