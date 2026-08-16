Arsenal je osvojio Komjuniti šild pobedom nad Mančester sitijem rezultatom 3:0, čime je podigao prvi trofej u sezoni.
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KOMJUNITI ŠILD! Arsenal razbio Siti i podigao trofej!
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Fudbaleri Arsenala osvojili su prvi trofej u sezoni - u Komjuniti šildu.
Šampion Premijer lige nadigrali su osvajača FA kupa, Mančester siti, rezultatom 3:0.
"Tobdžije" su u Kardifu odigrali odlično, "građani" su delovali smušeno, bezidejno i ne čudi ovakav epilog u Kardifu.
Arsenal je tako stigao do 18. Komjuniti šilda, prvog posle 2023. godine. Rekorder je i dalje Mančester Junajted (21).
Strelci su bili Rikardo Kalafiori u prvom, Kai Haverc u 28. i Martin Edegor u 47. minutu.
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