Slušaj vest

Epizoda Daglasa Ovusua u Crvenoj zvezdi završena je bez mnogo razloga za lepo sećanje. Ganac je prošle zime stigao na Marakanu iz Radnika iz Surdulice za više od dva miliona evra, što je bio jedan od najvećih, ako ne i najveći interni transfer u istoriji Mozzart Bet Superlige.

Ipak, umesto očekivanog doprinosa, Ovusu se vrlo brzo našao van planova trenera Dejana Stankovića. Posle svega nekoliko utakmica bilo je jasno da na njega stručni štab više ozbiljno ne računa.

1/5 Vidi galeriju Daglas Ovusu Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ovusu je ovog leta bio veoma blizu prelaska u Viktoriju Plzenj, ali je transfer propao nakon što nije prošao lekarske preglede. Ipak, krilni napadač iz Gane nije dugo čekao na novu sredinu.

Pre nekoliko dana potpisao je za Hapoel iz Tel Aviva, a njegov agent Nir Amir sada je otkrio da je Ovusu imao veoma jasnu želju – da što pre napusti Beograd.

* Želeo je da ode po svaku cenu!

Amir je za izraelski portal Sport5 govorio o transferu i otkrio šta mu je fudbaler rekao tokom pregovora.

- Ovusu je želeo da ode iz Crvene zvezde po svaku cenu. Rekao mi je da želi da ode i to što pre. Kada se pojavio Hapoel iz Tel Aviva sa ponudom, posao smo završili relativno brzo - rekao je Amir.

U jednom trenutku u priču se uključio i Makabi iz Tel Aviva, ali do konkretnog dogovora nije došlo.

Prema rečima agenta, Makabi je u tom trenutku imao određene probleme u organizaciji sportskog sektora, ali i višak stranih fudbalera.

Makabi nije poslao ponudu

Amir je posebno demantovao informacije da je Makabi želeo da dovede Ovusua na pozajmicu sa pravom otkupa.

- Ja sam ponudio igrača Makabiju, ali oni tada nisu imali sportskog direktora, a imali su višak stranaca. Kada se kasnije javio Hapoel, nisam želeo da igram prljavo i licitiram. Makabi takođe nije želeo da učestvuje u ratu sa Hapoelom, tako da nije ni poslao ponudu - objasnio je agent.

Zbog toga, kako tvrdi Amir, priče da je Makabi želeo Ovusua na pozajmicu sa pravom otkupa nisu bile tačne.

- Priče kako je Makabi želeo da pozajmi Ovusua sa pravom otkupa nisu tačne. Jednostavno, ponude nije ni bilo - zaključio je Amir.

Tako je jedna od najskupljih kupovina Crvene zvezde unutar domaćeg prvenstva dobila prilično brz epilog. Ovusu je sada u Hapoelu iz Tel Aviva, dok će ostati pitanje kako je fudbaler plaćen više od dva miliona evra tako brzo ispao iz ozbiljnih planova crveno-belih.

BONUS VIDEO: