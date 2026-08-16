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Kervin Arijaga je sve bliži prelasku u AEK iz Atine, a eventualni transfer mogao bi da donese dodatnu finansijsku korist i Partizanu. Grčki mediji sve glasnije najavljuju dolazak reprezentativca Hondurasa u prestonicu Grčke, dok bi crno-beli u slučaju realizacije posla mogli da dobiju značajnu sumu novca.

Naime, Partizanu pripada 25 odsto od naredne prodaje Arijage, klauzula koju je klub iz Humske uspeo da ubaci prilikom njegovog transfera u Levante.

1/10 Vidi galeriju Kevin Arijaga u dresu Partizana Foto: Starsport

Arijaga je u Partizan stigao kao veliko pojačanje, ali njegov period u Beogradu nije protekao prema očekivanjima.

Za crno-bele je odigrao 21 utakmicu, uz dve asistencije, nakon čega je usledila pozajmica u španski Levante.

U Španiji je, međutim, uspeo da ostavi mnogo bolji utisak.

Levante je bio zadovoljan njegovim igrama i odlučio je da iskoristi mogućnost otkupa, pa je za njegove usluge izdvojio 500.000 evra.

Partizan je tom prilikom uspeo da obezbedi veoma važan detalj u ugovoru – 25 odsto od narednog transfera.

Ukoliko se najave iz Grčke obistine i Arijaga uskoro postane fudbaler AEK-a, Partizan bi mogao da dobije novi finansijski priliv, i to bez njegovog povratka u Humsku.

Za crno-bele bi ovaj novac mogao da bude posebno značajan u trenutku kada klub radi na stabilizaciji finansija i istovremeno pokušava da dodatno ojača igrački kadar.

Tako bi transfer koji u Partizanu nije doneo ono što se očekivalo na terenu mogao da dobije pozitivniji epilog van njega.

Arijaga je na putu ka novom klubu, Levante bi mogao dobro da zaradi, a Partizan bi zahvaljujući ugovorenih 25 odsto od naredne prodaje mogao da naplati još jedan deo investicije u reprezentativca Hondurasa.

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