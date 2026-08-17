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Amar Dedić je na korak od transfera u Njukasl. Reprezentativac Bosne i Hercegovine napušta Benfiku i karijeru bi trebalo da nastavi u Premijer ligi, a transfer je prema aktuelnim informacijama vredan 35 miliona evra, uz procenat od naredne prodaje koji ostaje lisabonskom klubu.

Dedić je već otputovao ka Engleskoj, a 23-godišnji desni bek tom prilikom nije želeo da daje izjave novinarima. Ipak, pri oproštaju od navijača Benfike nije krio emocije, a okupljenima je kratko poručio da ih voli.

1/4 Vidi galeriju Njukasl Foto: Alfie Cosgrove/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia

Transfer u Njukasl predstavlja veliki korak u karijeri mladog fudbalera, koji je prethodno nastupao za Salcburg i Marselj, a prošlog leta stigao u Benfiku.

Benfika želela da ga zadrži

U Lisabonu nisu želeli da izgube Dedića, posebno nakon veoma dobre prethodne sezone. Bosanskohercegovački fudbaler ostavio je pozitivan utisak, ali je ponuda Njukasla bila dovoljno ozbiljna da Benfika ipak pristane na transfer.

Trener Benfike Marko Silva govorio je o situaciji još pre završetka posla i potvrdio da Dedić neće biti u timu dok je transfer u poodmakloj fazi.

„Nema ništa zvanično u vezi sa Dedićem, ali on neće igrati kao ranije. Dok ne dobijem instrukcije od uprave, bio bi uključen u utakmicu. Trenutno neće biti u timu, s obzirom na to da nije bio na pripremama za utakmicu i da je u poodmakloj fazi pregovora“, rekao je Silva.

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