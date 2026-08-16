BLISTA OD SREĆE! Mikel Arteta ponosan na tim posle pobede u Komjuniti Šildu!
Menadžer Arsenala Mikel Arteta bio je ponosan na svoj tim posle pobede u finalu Komjuniti Šilda.
Arsenal je rezultatom 3:0 demolirao Mančester siti i tako osvojio prvi trofej u novoj sezoni:
- Rekao sam igračima da sam uživao gledajući ih. Pokazali su veliku želju i pravu energiju i iskreno - nisam očekivao ovakav rezultat iz objektivnih razloga, jer smo i dalje u fazi priprema, sa mnogo igrača koji još nisu fizički na pravom nivou", rekao je Arteta posle meča.
On je pohvalio grčkog fudbalera Hristosa Colisa, koji je u Arsenal stigao pre tri nedelje iz Kluba Briž.
"Impresivno je kako se lako i prirodno uklopio. On je sjajan fudbaler, uvek donosi prave odluke u momentima kada mnogi žure i uprskaju. Hristos je drugačiji i to je pokazao u ovom meču sa dve odluke u uskom prostoru koje su prethodile golovima", dodao je španski stručnjak.
BONUS VIDEO: