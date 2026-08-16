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Menadžer Arsenala Mikel Arteta bio je ponosan na svoj tim posle pobede u finalu Komjuniti Šilda.

Arsenal je rezultatom 3:0 demolirao Mančester siti i tako osvojio prvi trofej u novoj sezoni:

Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

- Rekao sam igračima da sam uživao gledajući ih. Pokazali su veliku želju i pravu energiju i iskreno - nisam očekivao ovakav rezultat iz objektivnih razloga, jer smo i dalje u fazi priprema, sa mnogo igrača koji još nisu fizički na pravom nivou", rekao je Arteta posle meča.

On je pohvalio grčkog fudbalera Hristosa Colisa, koji je u Arsenal stigao pre tri nedelje iz Kluba Briž.

"Impresivno je kako se lako i prirodno uklopio. On je sjajan fudbaler, uvek donosi prave odluke u momentima kada mnogi žure i uprskaju. Hristos je drugačiji i to je pokazao u ovom meču sa dve odluke u uskom prostoru koje su prethodile golovima", dodao je španski stručnjak.

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