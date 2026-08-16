Slušaj vest

Kratko pre odlaska na pauzu na poluvremenu, tokom jedne borbe za loptu, Bergman je najpre oborio Susta na travnjak, a potom se umesto ka lopti usmerio ka protivniku sa jasnom namerom da se fizički obračuna.

Sledio je brutalan potez, Bergman je šutnuo Susta u potiljak, a zatim ga još pet puta silovito udario pesnicom u glavu. U odbranu saigrača skočio je Kajlon Piters, koji je ušao u direktan sukob sa Bergmanom, pa je usledila razmena udaraca sve dok ostali akteri utakmice nisu uspeli da ih razdvoje.

Šef stručnog štaba odmah je izveo Bergmana van terena i po svemu sudeći više ga nije vraćao u igru. Zbog opšteg haosa i nereda susret je bio u prekidu oko deset minuta, nakon čega su se strasti smirile i meč je priveden kraju.

U ovom trenutku još uvek nije poznato kakve ga sankcije očekuju. Školska uprava i nadležne službe se za sada nisu zvanično oglašavale povodom potencijalne kazne, dok je javnost zgrožena divljačkim ispadom na omladinskom meču.