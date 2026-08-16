UZNEMIRUJUĆE! DEČAK ŠUTNUO PROTIVNIKA U GLAVU, PA NASTAVIO DA GA UDARA PESNICOM! Horor scene na fudbalskoj utakmici, pojavio se snimak koji je ZGROZIO SVET!
Kratko pre odlaska na pauzu na poluvremenu, tokom jedne borbe za loptu, Bergman je najpre oborio Susta na travnjak, a potom se umesto ka lopti usmerio ka protivniku sa jasnom namerom da se fizički obračuna.
Sledio je brutalan potez, Bergman je šutnuo Susta u potiljak, a zatim ga još pet puta silovito udario pesnicom u glavu. U odbranu saigrača skočio je Kajlon Piters, koji je ušao u direktan sukob sa Bergmanom, pa je usledila razmena udaraca sve dok ostali akteri utakmice nisu uspeli da ih razdvoje.
Šef stručnog štaba odmah je izveo Bergmana van terena i po svemu sudeći više ga nije vraćao u igru. Zbog opšteg haosa i nereda susret je bio u prekidu oko deset minuta, nakon čega su se strasti smirile i meč je priveden kraju.
U ovom trenutku još uvek nije poznato kakve ga sankcije očekuju. Školska uprava i nadležne službe se za sada nisu zvanično oglašavale povodom potencijalne kazne, dok je javnost zgrožena divljačkim ispadom na omladinskom meču.